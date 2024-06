Vallo Nerd: Festival del fumetto e cultura pop sbarca a Montesano per la quarta edizione

“Vallo Nerd è più di un festival; è una comunità, un’esperienza, un luogo dove la creatività e la passione si incontrano”: la quarta edizione di Vallo Nerd prenderà il via il prossimo sabato, 15 giugno a Montesano sulla Marcellana in Piazza Larocca, per una due giorni dedicata agli appassionati di fumetti, giochi, cosplay e tutto ciò che ruota intorno alla cultura nerd e pop. Il programma per sabato 16 e domenica 17 è ricco di appuntamenti sia per i più piccoli, ma anche per i più grandi appassionati di fumetti e cartoni animati; tanti, infatti, saranno gli ospiti che grazie alla loro professionalità faranno conoscere ciò che si cela dietro al mondo della cultura nerd e pop. Come si legge anche sulle pagine social ufficiali “l’area dedicata alla fumettistica offrirà l’opportunità di acquistare opere e partecipare a presentazioni di autori emergenti e rinomati.

Saranno inoltre organizzati dei workshop per imparare l’arte del fumetto”. Alle 10:30 di sabato verrà dato l’inizio alle attività, tra le quali: karaoke, tornei di videogiochi, performance di doppiaggio dal vivo del celebre cartone animato Dragon Ball e non solo; così come domenica 16, le cui attività inizieranno alle 11:00. È previsto, infatti un talk sul doppiaggio, ma anche uno spazio dedicato alla saga di Harry Potter, un DJ set ed il torneo Just Dance, un laboratorio teatrale ed un’esibizione di K-POP. Oltre ai temi citati, verrà dato spazio anche alla questione della tutela ambientale per aumentare la consapevolezza sul territorio valdianese e saranno presenti degli stand appositi per la promozione dei prodotti tipici locali, così come la sua cultura e la sua arte. Il programma vasto e ricco di attività è descritto nei dettagli, così come gli ospiti, sul sito www.vallonerd.it.