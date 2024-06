Tito: passaggio di consegne tra il sindaco uscente Scavone e il neoeletto Laurino

Si è svolto questa mattina nel Municipio a Tito il passaggio di consegne tra il sindaco uscente Graziano Scavone al sindaco neo eletto Fabio Laurino. Presenti, per l’occasione, il revisore dei conti Gaetano Pierri, la responsabile del servizio finanziario Antonella Guida e la segretaria comunale dott.ssa Annalisa Chiriatti.

Il sindaco Fabio Laurino ha ringraziato il sindaco Graziano Scavone per il servizio reso alla città di Tito e, in seguito alla verifica straordinaria della cassa, ha provveduto a comunicare il fondo cassa del comune di Tito che ammonta a 5.973.615,90 euro.

“Il risultato di cassa dimostra il buon operato di questi ultimi dieci anni di amministrazione”, ha dichiarato il neo sindaco Laurino, che ha aggiunto: “inoltre, ringrazio Graziano Scavone per aver voluto evidenziare le priorità su cui è necessario lavorare sin da subito, grazie ad una serie di progettazioni già in corso: messa in sicurezza e bonifica del sito dell’Ex Daramic, prosecuzione degli interventi di bonifica dell’area dell’ex Liquichimica, realizzazione del progetto Green Digital Hub, progetto di separazione delle acque bianche e nere, dissesto idrogeologico, ampliamento del cimitero comunale, demolizione e sistemazione del comparto x 219 in Largo Fontanelle ed efficientamento energetico. Un’ulteriore dimostrazione del suo amore incondizionato verso la nostra comunità che, sono certo, non verrà mai meno”.