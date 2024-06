Rischiano di annegare a Capaccio Paestum: Assessore “eroe” salva mamma e figlia

Una storia a lieto fine arriva da Capaccio Paestum, dove nella giornata di ieri una mamma e sua figlia hanno vissuto attimi di panico in mare. Le due, mentre facevano il bagno, sono finite in un punto in cui l’acqua era inaspettatamente molto profonda e il mare molto agitato.

Resesi conto della diverse difficoltà nel ritornare a galla, hanno iniziato a chiedere aiuto. Fortunatamente, Giuseppe Iuliano, assessore del comune di Roccadaspide e gestore di alcune attività e locali anche nel comune di Capaccio Paestum, era nelle vicinanze per una corsa sulla spiaggia e ha prontamente notato le donne in difficoltà.

“Ho visto le due donne in serie difficoltà e mi sono subito tuffato in acqua. La mamma, una signora sulla cinquantina, riusciva a stare a galla, ma aveva difficoltà sia a tornare a riva che ad aiutare la figlia, di circa quindici anni. La ragazzina scendeva e risaliva in continuazione dal fondo. Mi sono avvicinato e le ho trascinate in un punto vicino in cui vi era una secca,” ha raccontato Iuliano.

Il salvataggio è avvenuto in località Laura, dove le due donne, di origini russe, stavano trascorrendo le vacanze. L’intervento tempestivo di Iuliano ha evitato quella che poteva trasformarsi in una tragedia.

“Sono felice di essere stato tanto utile a due persone che hanno rischiato grosso. Conosco molto bene il mare e le insidie che nasconde quando è agitato,” ha aggiunto l’assessore-eroe.

Le due donne, visibilmente scosse ma illese, hanno espresso la loro gratitudine a Iuliano per il suo coraggio e la prontezza d’azione. Questo evento sottolinea l’importanza della vigilanza e della prontezza di spirito, specialmente in situazioni di emergenza.