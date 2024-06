Frasi omofobe del prof. Alfano: l’Unisa istituisce commissione per indagare sulla vicenda

L’Università di Salerno con una nota stampa è intervenuto in merito alla vicenda delle frasi omofobe pronunciate dal candidato sindaco di Torre Annunziata Carmine Alfano, che è anche il direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica dell’ateneo. Dopo aver ascoltato l’audio pubblicato in esclusiva dal settimanale «L’Espresso», l’università salernitana ha deciso di istituire una commissione incaricata di acquisire tutte le informazioni utili per verificare i fatti riportati e redigere una relazione istruttoria.

Nel video, si sente Alfano pronunciare frasi sessiste e omofobe, tra le quali si distingue la frase shock “Mettiamo i ricchioni nel forno crematorio”. L’atteggiamento del candidato sindaco ha sollevato indignazione e preoccupazione all’interno della comunità universitaria ma anche nel mondo politico essendo Alfano candidato sindaco.

Alfano, tuttavia, ha giustificato anche in un video le sue affermazioni, affermando che si trattava di un contesto di “estrema goliardia” e che le parole erano sarcastiche e paradossali, senza alcuna intenzione di offendere qualcuno.

“La Commissione, si legge in una nota dell’Unisa, è incaricata di acquisire le informazioni utili alla verifica dei fatti riportati e di redigere una relazione istruttoria da sottoporre eventualmente anche al vaglio del Garante dei diritti degli studenti, istituito in Ateneo.

Il suddetto Decreto di nomina e tutti gli atti che saranno prodotti dalla citata Commissione saranno inviati alle autorità competenti”.