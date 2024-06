Incendio sulla collina dei Camaldoli: cenere e fumo su Napoli

Un vasto incendio ha colpito la collina dei Camaldoli, provocando una pioggia di cenere su diversi quartieri della città e tingendo il cielo di Napoli di un grigio inquietante. Le fiamme, iniziate nel pomeriggio di ieri, continuano a propagarsi, alimentate da più focolai che si estendono dal Vomero fino al quartiere di Pianura.

Per fronteggiare l’emergenza, sono stati mobilitati i Canadair, che sono in volo costante nel tentativo di domare l’incendio. Nonostante gli sforzi delle autorità, il fronte del fuoco rimane ampio e difficile da controllare.

I residenti delle zone colpite sono particolarmente preoccupati e irritati. Molti lamentano di non aver potuto dormire durante la notte a causa del fumo acre che ha invaso le loro abitazioni. La situazione rimane critica e le autorità locali invitano la popolazione a prestare massima attenzione e a seguire le indicazioni di sicurezza.

Le operazioni di spegnimento continueranno nelle prossime ore, con l’auspicio che l’incendio possa essere contenuto al più presto per limitare i danni ambientali e garantire la sicurezza dei cittadini.

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, ma si ipotizza che le alte temperature degli ultimi giorni e la vegetazione secca abbiano contribuito al rapido sviluppo delle fiamme. Le indagini sono in corso per determinare l’origine del rogo e eventuali responsabilità.

Intanto, Napoli guarda preoccupata al cielo, sperando che la pioggia di cenere e il fumo scompaiano presto, restituendo alla città il suo consueto splendore.