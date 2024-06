Primo consiglio comunale ad Auletta: giuramento del sindaco Antonio Caggiano e deleghe conferite agli assessori

Si è tenuto oggi pomeriggio presso l’Aula Consiliare “Nicola Berghella” ad Auletta la seduta di insediamento ordinaria del Consiglio Comunale. Gli assessori che appoggeranno il Sindaco Antonio Caggiano nella giunta comunale sono: Gerardo De Maffutiis, vicesindaco con delega all’Istruzione, alla Salute, ai rapporti con le autorità sanitarie e alla Protezione Civile. Un altro membro della giunta comunale è Antonella Cavallo con delega all’Agricoltura e alle Politiche Sociali. L’avvocato e consigliere comunale Raffaele Boninfante, invece, si occuperà di Contenzioso, Affari Legali, Polizia Municipale e Sicurezza. Il consigliere comunale, Giulio Cafaro si dedicherà ai Lavori Pubblici, all’Urbanistica e Ricostruzione. Il consigliere Filippo Lupo all’Ambiente e al Territorio. Luigu Gagliardi invece, avrà la delega al Bilancio e al Patrimonio. Il consigliere comunale, Donato Gagliardi nonchè Capogruppo, avrà la delega alle Politiche Giovanili, allo Sport e alla cultura. Ad Antonio Casella sarà affidato il Consiglio di indirizzo del Mida, ad Antonio Letterelli il Consiglio di Amministrazione del Mida e ad Antonio Gagliardi i rapporti con Associazioni sul territorio e con la Cooperativa Tanagro.

L’opposizione sarà formata invece dal sindaco uscente Pietro Pessonalo, Antonio Addesso e Carmine Cocozza.

Nominata inoltre anche la Commissione elettorale, composta da Donato Gagliardi e Gerardo De Maffutiis con i supplenti Antonella Cavallo e Filippo Lupo e la Commissione in aggiornamento dei giudici popolari composta da Antonio Addesso e Raffaele Boninfante.

Il neo eletto sindaco Antonio Caggiano ringrazia tutti i cittadini per la fiducia riposta augurando un futuro sempre più radioso migliore per il paese in un ottica di unione e partecipazione dell’intera comunità, uniti per costruire un’ “Auletta Nova”. Sabato in piazza “Falcone e Borsellino” alle ore 20 si terranno i festeggiamenti della lista con la presenza di : Tommaso Pellegrino e Corrado Matera – Consiglieri della Regione Campania, Giovanni Guzzo- Vice Presidente della Provincia di Salerno-, Franco Alfieri- Presidente della Provincia di Salerno-, Fulvio Bonavitacola- Vice Presidente della Regione Campania- e Franco Picarone – Consigliere della Regione Campania.