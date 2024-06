Davanti all’ospedale Ruggi un camper INPS per dare assistenza gratuita

È stata chiamata “In Cammino per la Salute” l’iniziativa dell’INPS che ha fatto tappa all’ospedale di Salerno. Davanti all’ospedale Ruggi, infatti, ancora per oggi sarà presente un camper itinerante, dalle ore 8.30 alle ore 17.30. A bordo si possono richiedere informazioni su pensioni, posizione assicurativa, ammortizzatori sociali, credito e welfare. A ogni utente viene spiegato come contattare l’Inps usando i social e le nuove tecnologie.

L’obiettivo che ha mosso questa iniziativa nell’INPS è stata la volontà di portare i servizi dell’istituto ai pazienti e ai loro parenti, raggiungendo anche il personale sanitario direttamente sul luogo di lavoro. Sarà inoltre attivo un servizio di “Accoglienza e orientamento”, per indirizzare gli utenti allo sportello competenti, accompagnarli all’uso dell’APP MY INPS e alla scoperta delle nuove possibilità tecnologiche offerte dall’Istituto.