Al Centro Analisi Biochimica, nuovi check-up salute adatti ad ogni esigenza

La prevenzione è uno degli strumenti essenziali per la diagnosi precoce di molte patologie, perchè consente di riconoscerle e curarle con tempestività. Quando si parla di check-up, bisogna fare una distinzione tra uomo e donna ed età, perchè ciascun soggetto ha dei punti deboli che è bene tenere sotto controllo. In quest’ottica il Centro Analisi Biochimica, nelle sue sedi di Padula, Atena Lucana e Battipaglia, anchegrazie alla collaborazione con qualificati medici specialisti, propone una vasta gamma di check-up differenziati, progettati per rispondere alle specifiche esigenze di uomini e donne di diverse fasce d’età. Questi controlli preventivi mirano a individuare precocemente eventuali disturbi e a fornire consigli utili per migliorare lo stato di salute generale.

La possibilità di effettuare i prelievi direttamente a domicilio rappresenta un ulteriore vantaggio offerto dal Centro, rendendo più agevole e comodo l’accesso ai servizi di prevenzione per tutti coloro che desiderano prendersi cura della propria salute in modo attento e consapevole. Ne ha parlato la dottoressa Laura Vegliante del Centro Analisi Biochimica.