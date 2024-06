La serie Rai “Go Go Around Italy”premiata dal Moige. Alla regia il teggianese Francesco Colombo

La serie di animazione “Go Go Around Italy”, del regista Francesco Colombo, originario di Teggiano, e andata in onda su Rai Yoyo a partire da novembre, ha vinto il premio del Moige- Movimento Italiano Genitori.

Nel corso di un evento, che si è tenuto lo scorso 21 giugno alla Camera dei Deputati a Roma, sono stati premiati dal Moige i programmi in grado di offrire buone potenzialità educative, capaci di conciliare la qualità del prodotto alla necessità di intrattenimento, e quindi ritenuti adatti a una visione in famiglia. Tra le oltre 300 produzioni esaminate dalla giuria per la stagione 2023-2024, il progetto delle società Armosia e Intergea, in collaborazione con Rai Kids, il Ministero della Cultura, l’Apulia Film Commission e la Regione Puglia, si è aggiudicato il premio per i suoi contenuti dedicati ai più giovani e a tutta la famiglia.

“La serie – come si legge nella motivazione che accompagna il premio- valorizza il nostro Paese e il Made in Italy, proponendosi di raccontarlo ai più piccoli per esortarli all’amore, al rispetto e alla tutela del proprio Patrimonio culturale, coerentemente con quanto sancito anche dall’obiettivo 4 dell’Agenda 2030”. Nel cartone, infatti, attraverso le avventure dei tre protagonisti, i cuginetti Cipo e Mia e l’alieno Zet, viene messa in evidenza la bellezza del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale del Bel Paese. Partendo da Gravina in Puglia, i tre esplorano tutte le regioni d’Italia a bordo della navicella spaziale dell’extraterreste facendo tappa, tra l’altro, anche nella Certosa di Padula.

Le seconda stagione della serie, che vede tra gli autori il sopracitato Francesco Colombo, Alessandra Dottori e Angelo Poggi, è attualmente in fase di produzione.