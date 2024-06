Dibattito pubblico delle dighe sul Tanagro. Il 1° luglio la presentazione online delle risposte alle osservazioni

Lunedì mattina alle 10 si terrà la presentazione online del “Documento delle risposte” redatto nell’ambito del Dibattito Pubblico sul progetto, promosso dal Consorzio di Bonifica Vallo di Diano – Tanagro, per la costruzione di due dighe nei comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana.

Il Documento contiene le risposte da parte del proponente alle osservazioni presentate durante il Dibattito Pubblico. Ogni risposta sarà puntuale, ossia circostanziata, esatta e non evasiva. Inoltre, la lettura sistematica della regolamentazione di riferimento e i fini del DP impongono che i riscontri siano articolati ed esaustivi, ovvero completi, riferiti a tutti gli aspetti possibili in relazione alla considerazione posta.

Per partecipare all’evento in diretta è necessario dare preventivamente il consenso all’informativa privacy del Dibattito Pubblico compilando il modulo di registrazione e iscrizione accessibile dal link: https://forms.gle/5PReas3Y22qrTovs7

Il progetto prevede la costruzione delle dighe per laminare le piene e accumulare acqua nelle parti alte del bacino idrografico del fiume Tanagro. Questo consentirà di mitigare il rischio di alluvioni e di garantire un approvvigionamento idrico adeguato per scopi irrigui, non solo nel Vallo di Diano ma anche in altri distretti di bonifica della provincia di Salerno. Oltre alla costruzione delle dighe, sono previsti anche interventi compensativi e di sviluppo socio-economico. Si prevede la conversione delle reti irrigue per favorire le produzioni agricole di qualità, oltre a interventi per promuovere il turismo e la valorizzazione delle risorse naturali del territorio.