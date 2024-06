La valorizzazione urbanistica a Salerno comincia dalle periferie

Solitamente i quartieri periferici sono esclusi da grandi opere di riqualificazione strutturale, eppure i quartieri collinari di Salerno stanno beneficiando di un significativo programma di ristrutturazione urbanistica e ambientale con una capitolo di spesa pari a un milione duecento trentasette mila euro utilizzati a favore del quartiere Matierno per sistemare l’impianto di pubblica illuminazione e l’asse viario che collega Viale Umberto Mondio e Via Dei Sanniti; la predisposizione di reti elettriche, telefoniche, del metano.

Non ultimo per realizzare all’interno del quartiere omonimo una palazzina di due piani – quattro appartamenti – autonoma energeticamente perché dotata di pannelli fotovoltaici, totalmente priva di barriere architettoniche. Nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando per individuare le famiglie in possesso dei requisiti economici e sociali per aggiudicarsi gli alloggi.