Camper in Viaggio di RAI 1 nei borghi del Cilento Vallo di Diano e Alburni

Continua l’interesse di RAI 1 per i luoghi della Regione Campania. Nella quarta settimana di programmazione, la trasmissione Camper in Viaggio, in onda alle 11:30, il 24 e 25 giugno ha fatto tappa a Paestum – mostrando la maestosità del parco archeologico – per poi raggiungere Giungano famosa per le gesta eroiche di Spartaco e per la festa dell’antica Pizza Cilentana.

I conduttori si sono divertiti tra passeggiate a cavallo in spiaggia e corse in mountain bike nel verde.

Oggi 26 giugno la produzione si sposta a Campagna, meglio nota come “La città dell’acqua”, per scoprire l’imminente festa – la Chiena – che si terrà fra qualche settimana e che coinvolgerà adulti e bambini in rituali antichi e giocosi di pulizia delle strade e secchiate dopo aver deviato il fiume Tenza nelle strade cittadine. Anche qui Miti e leggende non mancano: la colonna di Sant’Antonino e le mummie sono un grande attrattore per studiosi e turisti.

Il 28 giugno sarà la volta di Contursi Terme, con le sue bellezze paesaggistiche – soprattutto la ricchezza termale – la gastronomia e il patrimonio culturale.

Barbara Kornfeld