Successo per il convegno “Usi civici” a Capaccio Paestum organizzato dal Collegio provinciale geometri Salerno

La complessa materia degli “Usi Civici” è stata l’argomento del convegno, altamente specialistico, organizzato all’ex Tabacchificio di Capaccio-Paestum, dal Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Salerno, presieduto da Gino Parisi. Buona la partecipazione al dibattito su una materia poco conosciuta, ma nel contempo controversa sia nell’aspetto giuridico che amministrativo.

Dopo i saluti istituzionali del padrone di casa, il sindaco di Capaccio-Paestum, nonché Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, e di altri illustri ospiti, ad introdurre l’argomento è stato il Presidente del Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di Salerno Gino Parisi. Tema che è stato approfondito da due esperti della materia: Addolorata Ruocco, dirigente “Ambiente, Foreste e Clima” e Giovanni Clemente, già Assessore all’Agricoltura della Regione Campania. La chiusura è stata affidata al Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania Franco Picarone.

Oltre che in sala centinaia di partecipanti alla diretta streaming sulla pagina facebook del Collegio dei Geometri di Salerno. L’incontro è valso come attività formativa accreditata nei confronti dei professionisti delle proprie categorie di appartenenza.

Una utile occasione di confronto fra amministratori, dirigenti e funzionari pubblici, tecnici e professionisti su un argomento poco conosciuto e anche molto controverso, dal punto di vista giuridico, amministrativo e attuativo, che crea difficoltà anche ai tanti studiosi che da anni affrontano la questione.

“Da parte mia – ha commentato Franco Picarone – l’impegno ad approfondire la materia per proporre, nei limiti delle competenze regionali, un intervento normativo sugli usi civici, per dirimerne le molteplici criticità, semplificare la soluzione delle controversie e per tutelare il territorio, nonché agevolare l’azione degli Enti Locali. Non mancheranno occasioni per ricevere e valutare suggerimenti normativi e impegnare la Regione a regolare meglio la materia. Questo il mio impegno”.