A Polla finalmente “Hera hora”. Aperto il nuovo locale di tendenza: venerdì cena degustazione

Sta riscuotendo successo il nuovo locale “Hera Hora”, aperto nei pressi di piazza “Antonio Forte”, a Polla. Un locale che vuole essere di tendenza ed intende dare ancor più vita a una delle piazze più grandi del Vallo di Diano.

Ad aprirlo sono due valdianesi innamorati del proprio territorio. Si tratta di Desiree Pistone e Luca Sigari che hanno deciso di investire sul Vallo di Diano e su se stessi con un progetto enogastronomico importante che ha come base Polla. L’apertura ha portato centinaia di persone in via Cristo Re e sin da subito è stato apprezzato lo stile del locale e soprattutto la raffinatezza dei prodotti offerti al pubblico. Hera Hora è un locale a tutto tondo che parte dalla colazione e passa per il pranzo – con offerta anche per chi vuole usufruire di una gustosa pausa pranzo – e poi dall’apericena di qualità fino alla vera e propria cena. Chicca tra le chicche del locale il “patrimonio enologico”. In cantina si contano, infatti, circa 200 vini provenienti dalle cantine italiane e non solo.

E in questo contesto si incastona la serata di domani, venerdì 28 giugno, “Identità e territorio” con degustazione guidata in collaborazione con “Cantina Giusti”. Si tratta di una suggestiva serata durante la quale i prodotti più nobili della nota cantina Giusti si sposeranno con la raffinata cucina di Hera Hora dello chef Giuseppe Brancato. Chi parteciperà all’evento – la info e prenotazione al numero 3770455312 -potrà degustare un menù di grande ricerca del gusto e di attenzione massima all’abbinamento.