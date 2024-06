A Salerno una campagna per contrastare le truffe agli anziani

È stata presentata questa mattina a Salerno “Non farti truffare”, la campagna voluta dal Comune di Salerno – Assessorato delle Politiche Sociali e Giovanili, dalla Prefettura di Salerno e finanziata dal Ministero dell’Interno, volta a contrastare le truffe agli anziani. La campagna ha come obiettivo quello di fornire consigli utili a questa fascia di popolazione particolarmente vulnerabile, sempre più soggetta a raggiri. Persone senza scrupolo tentano sempre più spesso di sottrarre agli anziani i loro risparmi in vario modo, umiliando questi ultimi e facendoli sentire ancora più privi di difese.

Durante l’incontro è stato diffuso un volantino che riportava una serie di indicazioni utili a riconoscere i tentativi di raggiro. Si è ribadita inoltre la necessità di denunciare e di interagire con le forze dell’ordine in modo tale da cercare di arginare tale fenomeno. Si è parlato inoltre di come smascherare le truffe online, un fenomeno anch’esso in aumento ma che coinvolge una fetta più ampia della popolazione.

All’incontro hanno partecipato: il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’assessore alle politiche sociali e giovanili Paola De Roberto, il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, il Questore Giancarlo Conticchio, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno Filippo Melchiorre, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Oriol De Luca e il Comandante della Polizia Municipale Rosario Battipaglia.