Antonio Cucciolillo dello Sporting Sala Consilina protagonista alla Kinto Future Cup a Rimini

Nel suggestivo scenario del PalaFlaminio di Rimini si è tenuta la tanto attesa Kinto Future Cup, il prestigioso torneo riservato ai talenti giovanili più promettenti d’Italia. Il torneo è stato suddiviso in semifinali e finali sia nel settore femminile che maschile, con le rappresentative divise tra Area Nord e Area Centrosud. L’evento ha rappresentato il culmine di un percorso iniziato con i raduni territoriali nelle varie regioni italiane, per poi arrivare al palcoscenico nazionale con la diretta televisiva su Futsal TV

La competizione ha offerto agli appassionati quattro partite emozionanti, ricche di colpi di scena, dove i giovani calciatori hanno dato il meglio di sé, mostrando tutto il loro talento e determinazione. Tra i protagonisti indiscussi della manifestazione, Antonio Cucciolillo di Sala Consilina, calcettista di serie A con lo Sporting Sala Consilina, schierato tra le fila dell’Area Centrosud. Cucciolillo si è distinto con una doppietta in semifinale nel rotondo 4-0 dell’Area Centrosud contro l’Area Sud, e ha segnato la rete del momentaneo 2-2 in finale, contribuendo alla vittoria finale dell’Area Centrosud contro l’Area Nord per 3-2.

Antonio Cucciolillo, classe 2006 e studente, gioca a calcio sin da quando aveva 10 anni, scoprendo da qualche stagione il Futsal, Con questa esperienza a Rimini, Antonio ha aggiunto un altro tassello alla sua giovane carriera. La finale si è rivelata uno spettacolo per gli spettatori presenti in tribuna, con numerose occasioni da gol da entrambe le parti, parate spettacolari e momenti di grande intensità, regalando emozioni e suspense fino all’ultimo istante. La Kinto Future Cup si conferma non solo come un’importante vetrina per i talenti emergenti, ma anche come un’occasione unica per coltivare il sogno di vestire la maglia azzurra e rappresentare l’Italia a livello internazionale.