Incendio doloso in una casa del centro storico di Sassano

Una casa del centro storico di Sassano, disabitata, è stata incendiata da mani ignote. Immediato l’arrivato dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Ernesto Bruno. L’intervento repentino dei caschi rossi ha fatto sì che le fiamme non colpissero altre strutture della zona Loreto, in via Aurora.

La struttura su tre piani è stata interessata di incendio al piano centrale e a quello superiore ma per fortuna le azioni messe in atto dai vigili del fuoco hanno fatto sì che le fiamme raggiungessero il piano inferiore. Sul posto i carabinieri della locale stazione. E’ stato appurato che l’incendio è stato doloso e quindi si sta cercando di individuare il responsabile e ovviamente anche le motivazioni.