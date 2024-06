Ladri in bici colpiscono in una casa di Teggiano. Furti anche a Polla

terni,italy march 15 2021:car of the police carabinieri parked in the city

Non sembra volersi placare l’ondata di furti che sta colpendo negli ultimi mesi il Vallo di Diano. Ai furti, o tentati tali, registrati nei giorni scorsi (ricordiamo i portafogli rubati alle maestre dell’asilo nido di Silla di Sassano e il tentativo di furto alla filiale di Polla della Bcc Magna Grecia) ne vanno aggiunti altri due verificatisi stamattina a Teggiano e a Polla.

Si tratta, nel caso di Teggiano, di un furto in una abitazione situata in via Querce, messo a segno questa mattina da due uomini. I due malviventi si sono avvicinati all’abitazione in sella a due biciclette, hanno aspettato che la proprietaria uscisse per poi introdursi in casa. Il bottino è stato di denaro e gioielli. Una volta fuori dall’abitazione i due ladri hanno recuperato le loro biciclette e si sono avviati perso il tratto di via Querce che porta al torrente Buco Vecchio. I due uomini hanno oltrepassato il ruscello dandosi alla fuga. Al suo rientro la proprietaria ha fatto l’amara scoperta e ha dato l’allarme. Sul posto sono giunte tre pattuglie dei Carabinieri che stanno indagando per fare chiarezza sull’accaduto e risalire all’identità dei responsabili del furto.

Nel caso di Polla a essere rubate sono state due biciclette in zona campo San Giovanni. A Polla sono diversi i piccoli furti messi a segno negli ultimi giorni con grave allarme tra i cittadini.