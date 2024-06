Maria Grazia Cucinotta a Scario per la nuova serie di “Amazon prime” sulla dieta mediterranea

Scario con le sue bellezze naturali e marittime e le sue specialità culinarie, saranno presto in onda su amazon prime all’interno di un nuovo format televisivo pensato proprio per trasportare i telespettatori in un incantevole viaggio culinario, attraverso le affascinanti terre bagnate dal Mar Mediterraneo, alla scoperta della Dieta Mediterranea.

La serie tv “Mediterranean Melodies” in onda prossimamente avrà come madrina d’eccezione Maria Grazia Cucinotta che nella mattinata di Venerdi 28 Giugno è stata protagonista delle riprese, girate nel centro del borgo marinaro di Scario, e a bordo, al largo della naturale e frastagliata costa della Masseta.