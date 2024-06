A Pastena di Salerno, seconda edizione della rassegna teatrale dedicata all’iconica attrice Annabella Schiavone

Parte la seconda edizione della rassegna teatrale dedicata alla celebre attrice salernitana Annabella Schiavone, presso il teatro all’aperto della parrocchia Sant’Eustacchio nel quartiere Pastena di Salerno.

La kermesse teatrale, ideata e organizzata dal parroco don Nello Senatore, prenderà il via il primo luglio e si concluderà il 7 luglio, offrendo al pubblico presente serate all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Il palco sarà animato da compagnie teatrali di alto livello, già affermate sulle scene nazionali, che porteranno in scena commedie comiche capaci di far emozionare e ridere gli spettatori.

Gli spettacoli comici inizieranno alle ore 20:45 e saranno diretti artisticamente dal duo Bonelli&Avallone, noti attori che vantano una lunga e brillante carriera nei teatri campani. Insieme ad Antonella Rotondo, esperta nell’organizzazione e coordinamento degli eventi, i due attori hanno curato l’intera rassegna estiva dedicata ad Annabella Schiavone.

L’elenco delle compagnie che si esibiranno durante la settimana include nomi importanti del panorama teatrale, come la Compagnia comica salernitana, la Compagnia stabile Bellizzi, la Compagnia Camomilla a colazione, la Compagnia Samarcanda, la Compagnia Pipariello e la Compagnia Teatro insieme logos. La serata di chiusura, il 7 luglio, sarà dedicata alla premiazione.

All’inaugurazione della rassegna, prevista per il primo luglio, saranno presenti l’assessore comunale Paola de Roberto insieme alle attrici Antonella e Nunzia Schiavone. La premiazione, invece, sarà guidata dal presidente della commissione bilancio della Regione Campania Franco Picarone, dall’assessore onorevole Eva Avossa, dal neo assessore alla cultura e allo spettacolo del Comune di Vietri sul mare Daniele Benincasa e dall’attrice Antonella Schiavone.

In un’atmosfera magica, sotto un cielo stellato e godendo della frescura della sera, il teatro all’aperto della parrocchia Sant’Eustacchio si trasformerà in un palcoscenico dove arte e comicità si fonderanno per regalare al pubblico momenti di pura allegria e spensieratezza.