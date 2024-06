Fine settimana “bollente” anche in provincia di Salerno. Temperature di oltre 40 gradi

Il ministero della Salute segnala, per questo fine settimana, un’ondata di caldo da bollino arancione anche nella provincia di Salerno e pertanto, raccomanda, molta attenzione per la fascia più fragile della popolazione. Una previsione confermata dai meteorologi, che stimano sempre per il fine settimana, temperature massime di oltre 40 gradi al Sud, 10 gradi sopra la media del periodo. Saranno raggiunti nel weekend 42 gradi in Sicilia e Puglia .

Per affrontare al meglio questa nuova ondata di calore i consigli del ministero della Salute, in particolare per la popolazione più fragile, sono di evitare di esporsi alle alte temperature dalle 11:00 alle 18:00 non frequentare le zone particolarmente trafficate, bagnarsi spesso con acqua fresca, assicurare un adeguato ricambio d’aria con la ventilazione naturale, utilizzare correttamente il condizionatore. Inoltre viene suggerito di seguire un’alimentazione leggera e di fare attenzione alla conservazione dei farmaci.

