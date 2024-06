Polla: sport e inclusione in campo, successo per l’evento allo stadio “Antonio Medici”

Un pomeriggio di emozioni, sport e solidarietà quello di ieri allo stadio Antonio Medici di Polla, dove un evento calcistico ha abbattuto tutte le barriere e unito la comunità in un caloroso abbraccio collettivo.

Protagonisti in campo i ragazzi della scuola calcio Pollese e Salernitana For Special, composta da ragazzi disabili, che hanno offerto uno spettacolo entusiasmante per i numerosi tifosi presenti sugli spalti.

L’incontro sportivo, organizzato dall’Asd BP Fhysioterapy di Bruno Panza, ha messo al centro dell’attenzione non solo il gioco del calcio, ma anche i valori dell’inclusione e della coesione sociale. L’evento è stato fortemente voluto per dimostrare come lo sport possa essere un potente strumento per abbattere le barriere e promuovere l’integrazione.

L’atmosfera allo stadio “Medici” era elettrizzante: cori, bandiere e applausi scroscianti hanno accompagnato ogni azione di gioco, creando un clima di festa e condivisione. Gli organizzatori hanno ricevuto meritati applausi per l’impegno profuso nella realizzazione dell’evento, che ha visto una partecipazione entusiasta da parte del pubblico.

“Questo evento è la dimostrazione di come il calcio, e lo sport in generale, possa unire le persone, superando ogni tipo di barriera,” ha dichiarato Bruno Panza, presidente dell’Asd BP Fhysioterapy. “Siamo orgogliosi di aver portato qui a Polla un momento di gioia e di condivisione, e ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e sostenuto questa iniziativa.”

Il match si è svolto all’insegna del fair play e della sportività, con i giocatori di entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo. Al di là del risultato finale, che ha visto prevalere la Salernitana, a vincere è stato lo spirito di amicizia e solidarietà che ha pervaso l’intero pomeriggio.

Al terzo tempo c’è stata una grande festa con tutti i partecipanti e i genitori degli atleti. Il successo dell’iniziativa ha gettato le basi per future edizioni, con l’obiettivo di rendere questo appuntamento un punto di riferimento nel calendario sportivo e sociale della città di Polla.