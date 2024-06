Si conclude la visita pastorale del Vescovo Andrea Bellandi presso le comunità di Auletta, Caggiano e Buccino

Si concluderà domenica la visita Pastorale sinodale del Vescovo Andrea Bellandi della Diocesi di Salerno- Campagna -Acerno. Bellandi ha incontrato la comunità di Auletta nei giorni scorsi presso la Chiesa Madre. La visita del vescovo si è poi spostata alla comunità di Caggiano e di Buccino, dove il Vescovo ha incontrato i collaboratori parrocchiali nei giorni giovedì 27 giugno, venerdì 28 giugno, sabato 29, per salutare poi la comunità domani domenica 30 giugno. Durante l’incontro a Caggiano, è stata organizzata una partita di calcio in nome dell’integrazione presso il campo sportivo “Gaetano Cappelli” in occasione della giornata del rifugiato. La manifestazione è nata per sensibilizzare sulla situazione dei profughi costretti a fuggire da guerre e violenze. La Visita Pastorale ha poi toccato il Centro Colibrì di Caggiano, dove il Vescovo ha salutato e benedetto gli ospiti del Centro Diurno con affetto.

Lo strumento della Visita Pastorale ha come finalità il richiamo dei fedeli al rinnovamento della fede cristiana per un’azione apostolica più intensa e completa guardando alla Chiesa come la Casa del Signore dove tutti sono figli di Dio.

Mariela D’Elia