Il basket ha fatto canestro a Polla. Ecco gli open day del Kids of Sun

Un inizio in sordina e poi un vero e proprio successo sportivo e soprattutto sociale quello del basket che è tornato a Polla con l’associazione Kids of Sun del presidente Giovanni Mastrangelo. Grazie all’azione di coach Alfonso Mastrangelo e alla concessione della palestra della scuola media di Polla l’anno scorso è ripartito il basket per i più piccoli e sono stati in tanti a scegliere di giocare sotto canestro. La società pollese ha così dimostrato che volere è potere facendo convogliare tanti baby giocatori e giocatrici anche da comuni diversi.



“Siamo molto soddisfatti dell’anno passato e ci proponiamo di fare ancora meglio il prossimo anno. A breve novità importanti per il territorio”, fanno sapere dalla società. E intanto partono gli open day per far conoscere la realtà della Kids of Sun. Ecco gli appuntamenti: