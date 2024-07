Il 12 luglio la consegna del “Premio Vincenzo Mazza” a Teggiano

Il prossimo 12 luglio presso il convento della SS. Pietà a Teggiano, a partire dalle 17:00, si terrà la cerimonia di consegna del “Premio Vincenzo Mazza”, ideato dal Centro Regionale di Riferimento per la Prevenzione e gestione delle emergenze (Cervene) in collaborazione con la Fondazione MIdA, il Comune di Teggiano, l’Asl di Salerno, Legambiente e l’Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D’Italia (tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro).

Il premio vuole essere un modo per ricordare il compianto Vincenzo Mazza, originario di Teggiano, che nel corso della sua vita è stato tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Asl Salerno, referente del Cervene e storico attivista di Legambiente.

Nel corso dell’evento, verrà premiato un elaborato che sviluppi il tema “Modelli e studi per rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali”, legato all’Obiettivo 13 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.