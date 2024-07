Salerno, dal 7 luglio al via cinque serate di teatro comico gratuito

Giunge al settimo anno la rassegna di teatro comico organizzata dall’associazione “Così per caso”, la cui presidentessa Maria Caifa, ha tribolato non poco quando ha perso la storica sede dell’evento presso la parrocchia di Santa Maria a Mare di Mercatello a Salerno. Ed è così che dopo cinque edizioni settembrine in teatro, lo scorso luglio hanno sperimentato la prima edizione estiva presso la chiesa di San Leonardo, grazie all’ospitalità di Don Paolo Carrano: non c’è un teatro ma l’ambientazione è ugualmente suggestiva perché gli artisti si esibiscono sul palco allocato nel giardino della chiesa.

L’evento è sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Salerno e da diversi privati perché contribuisce a valorizzare un quartiere spesso dimenticato, creando occasioni di aggregazione e confronto sociale in piena leggerezza: fatto rilevante, considerato lo stato generale di stress post covid che la gente accusa ancora oggi.

Il cartellone degli spettacoli è il seguente:

Domenica 7 Luglio: “Volevo Il Maggiordomo” dell’associazione teatrale “Il Mosaico”

Lunedì 8 Luglio: “Le Corna…Che Fortuna” dell’associazione teatrale “Così per Caso”

Martedì 9 Luglio: “Arezzo 29 In Tre Minuti” della Compagnia Comica “Gino Esposito”

Mercoledì 10 Luglio “Commissariato 5 Zona” della Compagnia Teatrale “Le Querce”

Giovedì 11 Luglio “‘A Figliata” della Compagnia Teatrale “I Pappici”.

La Parrocchia San Leonardo si raggiunge facilmente percorrendo la tangenziale di Salerno, imboccando l’uscita “San Leonardo”, la chiesa è immediatamente a destra; l’ingresso è gratuito. L’inizio degli spettacoli è fissato per le venti e trenta.

