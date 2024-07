Una storia di passione e talento: il ballerino Vittorio Ardovino torna sui palcoscenici con Claudio Baglioni

L’emozione si fa palpabile nell’aria mentre il noto ballerino Vittorio Ardovino, originario di Atena Lucana, si prepara per un nuovo capitolo indimenticabile della sua straordinaria carriera. Sarà di nuovo parte dei live di “A tutto cuore”, l’opera show di Claudio Baglioni che si terrà all’Arena di Verona, dal 19 al 22 settembre e poi ancora il 26, 27 e 28 settembre prossimi. Il cantautore italiano ha scelto di riportare Vittorio nel suo cast per la sua inconfondibile bravura e professionalità.



Vittorio è un ballerino eclettico che abbraccia i diversi stili di danza, dalla moderna all’hip hop e al contemporaneo. La sua passione per il ballo è nata quasi per caso, ma è chiaro che risieda nel suo cuore da sempre. Questo giovane professionista, che ha catturato l’attenzione durante la sua partecipazione ad Amici 17, si è innamorato del mondo della danza dopo aver visto il film “Street Dance Fighters”. Da calciatore a ballerino, Vittorio ha scoperto la sua vera vocazione e non ha mai guardato indietro.



Nato nel 1999, Vittorio Ardovino ha già lasciato il segno nel mondo della danza, collaborando con prestigiosi ballerini e partecipando a progetti di successo come “Capitani Coraggiosi” insieme a Gianni Morandi e Claudio Baglioni, e a “Music”, il programma di Paolo Bonolis. La sua straordinaria determinazione e talento sono stati riconosciuti da figure autorevoli del settore sin dall’inizio.



Lucia Senese fondatrice e direttrice della scuola di danza Ludanse a Sala Consilina ha creduto nelle potenzialità di Vittorio fin dai suoi primi passi nella danza, quando, a soli 10 anni, ha iniziato a coltivare il sogno di una carriera straordinaria. Da quel ragazzo di provincia, Vittorio è diventato un fenomeno della danza, dimostrando di possedere le qualità e l’impegno necessari per emergere in un mondo così competitivo.



La sua storia è un inno alla forza della passione e al potere trasformativo dell’arte, che ha portato un giovane talento da un piccolo paesino dell’Italia meridionale a condividere il palco con professionisti del settore e giganti della musica come Claudio Baglioni.