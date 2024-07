Orrore in provincia di Benevento: 59enne uccide e decapita il fratello

Un terribile omicidio si è verificato nella tarda serata di ieri a Pannarano, in provincia di Benevento. Un 59enne ha ucciso il fratello di sessantacinque anni, colpendolo con diverse coltellate per poi decapitarlo e lanciare la testa dal balcone di casa. Quando i militari, allertati dall’assassino, sono giunti sul posto hanno trovato il corpo senza vita del fratello maggiore e dei vicini attoniti per aver assistito alla macabra scena. Benito Miarelli, questo il nome dell’assassino, si era barricato in casa in attesa dell’arrivo dei carabinieri della compagnia di Montesarchio. In seguito, dopo un interrogatorio, è stato condotto presso il carcere di Benevento. La Procura della Repubblica di Benevento, intanto, ha aperto un’inchiesta e a breve affiderà l’incarico al medico legale per l’esame autoptico sul corpo della vittima, che si trova all’obitorio dell’ospedale “San Pio”.

Al momento sono in corso le indagini per chiarire il movente del delitto. Secondo una prima ricostruzione, il folle gesto sarebbe stato compiuto al culmine di una lite furibonda tra i due. Benito avrebbe atteso che il fratello Annibale si addormentasse per poi ucciderlo. I due vivevano insieme da alcuni anni e la convivenza non era stata mai facile, era caratterizzata da liti che erano all’ordine del giorno. Inoltre, secondo quanto appurato, il killer aveva problemi di alcol ed era stato già protagonista di episodi di violenza nei confronti di altre persone, oltre ad essere seguito anche dai servizi sociali del comune di Pannarano.

“La nostra comunità è sotto choc per quanto accaduto. – si legge sulla pagina Facebook del Comune di Pannarano- Ci associamo al dolore e ci stringiamo intorno alla famiglia. Ci teniamo a precisare, però, che la nostra è una comunità tranquilla che si distingue per la particolare solidarietà tra i cittadini e non meriterebbe di essere associata unicamente a questo cruento ed eccezionale episodio che è una tragedia sociale”.