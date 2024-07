La Strapollese e la Asd Podistica Pollese premiate al “Salerno Sport Day Awards 2024”

Il presidente della Podistica Pollese, Rino Di Leo e Giuseppe Sarno (autore della meravigliosa medaglia #salernocorreversopolla ) hanno ritirato i riconoscimenti per essersi contraddistinti, rispettivamente nelle categorie “Sport & Territorio” e “Sport & Cultura”.

“Si tratta di un altro importante tassello non solo per la nostra squadra e per la #strapollese ma per tutto il movimento podistico locale” – ha detto il numero uno della Podistica, già consigliere regionale Fidal Campania .

“Vogliamo fare avvicinare tante persone a questa disciplina ideale per giovani e meno giovani. Ci serve l’aiuto di tutti, soprattutto delle istituzioni per migliorare le strutture sportive nella nostra Regione”- ha aggiunto.

“Vi aspettiamo numerosi alla #Strapollese del 7 settembre che presenteremo ufficialmente con una conferenza stampa, durante la quale sveleremo altre novità ed iniziative, legate alla manifestazione. Ringrazio Ruggero Gatto con il quale lavoriamo da anni per fare crescere il movimento, parallelamente al gemellaggio e al progetto #salernocorreversopolla”.

Soddisfazione espressa anche dall’ingegnere Giuseppe Sarno che insieme a Giuseppe Geppino D’Amico hanno ideato una medaglia che si trasforma ogni anno, ma che non perde il suo fascino e soprattutto il significato storico-culturale.

Durante l’evento presso Palazzo di Città, è stata presentata anche la “maglia celebrativa Parigi 2024”, realizzata in onore dello schermidore salernitano Michele Gallo, atleta che parteciperà ai Giochi Olimpici.