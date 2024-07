La Fondazione Morra inaugura a Caggiano l’archivio del Living Theatre

Ancora una volta Caggiano si trasforma nella culla dell’arte contemporanea. Dopo la mostra dello scorso anno, dedicata all’artista Vettor Pisani, questa volta toccherà alla compagnia teatrale del “Living Theatre” fondata da Julian Beck e Judith Malina. Saranno ben 58.812 i pezzi, tra appunti di lavoro, autografi, recensioni, fotografie della rivoluzionaria compagnia statunitense, che saranno oggetto di uno straordinario allestimento nell’affascinante

centro dell’appennino del Cilento. Il 13, 14 e 15 luglio lo spazio “Archivi Living Theatre Caggiano” sarà inaugurato presso il Palazzo Prospero Morone e Giuseppina Morone in Bonito Oliva in Via San Pietro. Il prezioso fondo archivistico, che presenta materiali del gruppo relativi agli anni 1969-2015, va a sommarsi agli archivi già conservati presso la Yale University e il Lincoln Centre di New York.

Il progetto “Archivi Living Theatre. Caggiano” è stato realizzato in convenzione con il comune di Caggiano, in collaborazione con la Regione Campania e con il contributo dell’Università di Victoria in Canada. Ma la sua creazione è stata possibile solo grazie alla Fondazione Morra, presieduta da Teresa Carnevale e diretta da Giuseppe Morra, che dalla fine degli anni Ottanta ha acquisito opere pittoriche, disegni, diari, progetti di costumi, scenografie e scritti vari, prodotti nei numerosi soggiorni in Italia del Living Theatre.

In occasione dell’inaugurazione degli spazi espositivi sono previsti tre giorni di eventi, tra convegni, presentazioni di libri, happening, concerti, visite all’archivio, proiezioni di film e concerti. Tra gli ospiti, il professor Lorenzo Mango dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e la professoressa Cristina Valenti dell’Università di Bologna, che incontreranno Garrick Beck, erede di Julian Beck e Judith Malina (in collegamento streaming). Sono previsti, inoltre, numerosi interventi di studiosi e artisti vari come la musicista americana Bibbe Hansen, figlia di Al Hansen, membro del gruppo Fluxus e di Cathy Marchand, attrice storica del Living Theatre.

Tra i vari eventi, inoltre, è possibile assistere al concerto di Girolamo De Simone, Andrea Riccio con Domenico Di Francia su musiche di John Cage, Morton Feldman, Giuseppe Chiari e Girolamo De Simone e, in chiusura dei lavori, a Living Theatre Rivisiting – Musiche ed Event score di John Cage, George Brecht e Al Hansen, opera realizzata da Girolamo De Simone, Francesco De Simone, Domenico Di Francia e Andrea Riccio.

“L’intervento della Fondazione Morra sul nostro territorio – spiega il sindaco Modesto Lamattina – si collega al recupero innovativo del centro storico di Caggiano, iniziato circa venti anni fa con interventi che mirano a fare del borgo antico un modello replicabile. Un’idea di rigenerazione urbana sostenibile, che rende il borgo un centro unico e all’avanguardia, in grado di recuperare terreno sull’inesorabile processo di spopolamento attraverso politiche virtuose che mettano in relazione popolazione e architetture storiche”.

Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito della Fondazione Morra.