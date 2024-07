“Fritz Festival”. Il 13 luglio la seconda anteprima con il concerto degli Addict Ameba

Manca sempre meno alla sesta edizione del Fritz Festival, che si terrà all’Arena Cappuccini a Sala Consilina dal 29 al 31 luglio. Per riscaldare l’attesa è stata organizzata una seconda anteprima del Festival, a cura di Amico Fritz APS, con musica e aggregazione al Palazzo Fiordelisi. L’appuntamento è per sabato 13 luglio, a partire dalle 19:00, con il live esuberante degli Addict Ameba, 11 musicisti provenienti dalla provincia di Milano e un aftershow con una selezione musicale in perfetto stile Fritz.

“Fritz quest’anno è un artificio che ci ritroviamo tra le mani, una rappresentazione plastica di quello che non c’è. Un meccanismo di innesco che si attiva attraverso l’opera della finzione” si legge sul post in cui l’associazione ha annunciato il tema di quest’anno, “Artificio”.

“Vedere lo scorso 29 giugno il giardino di Palazzo Fiordelisi riempirsi di musica e persone che stavano bene insieme ci ha dato modo di osservare quanto sia bella la restituzione degli spazi pubblici alla comunità.” dicono gli organizzatori dai loro canali social. “E allora perché fermare la musica live, gli incontri nel giardino, una serata all’aperto in compagnia in una sera d’estate?”