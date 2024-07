Marco Calone in concerto all’Alibi Room di Sala Consilina

C’è grande attesa per il concerto live di Marco Calone. L’evento musicale, previsto per il 21 settembre, fa parte di una serie di concerti che, in varie date, porterà il cantante napoletano classe ’94, figlio d’arte, in giro per l’Italia. Grande è infatti il seguito di pubblico dell’artista che interpreta in chiave moderna la musica napoletana, miscelando sonorità che richiamano la tradizione a sonorità moderne. Il cantante di “T’aggio purtato na rosa” ha un foltissimo seguito. Anche il numero di followers che vanta la sua pagina Instagram, ben 378mila, testimonia il successo che il cantante riscuote in tutta Italia.

Per i fans del Vallo di Diano e dintorni l’appuntamento è presso il lounge bar Alibi Room a Sala Consilina, in via Sant’Antonio 256. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21:00. Per qualsiasi informazione e per le prevendite si può contattare il numero 3463759113.