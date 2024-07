Alla Certosa di Padula un evento internazionale che trasporta in Corea

Grande evento internazionale, tutto dal sapore orientale, quello che si terrà sabato 27 luglio alla Certosa di San Lorenzo di Padula. L’evento, promosso dal Ministero della Cultura, con la direzione artistica di Claudio Malangone, prende il nome di “Jungle”. Il senso di questa “giungla” è quello di risvegliare i sensi dello spettatore tramite le sensazioni che i danzatori saranno in grado di esprimere tramite movimenti atipici. Una esperienza che immergerà chi guarda nella cultura coreana, portata in scena dal Korea National Contemporary Dance Company e coreografata da Sung Yong Kim. Durante la performance i ballerini creeranno i loro movimenti in risposta alle parole del proprio coreografo. Una coreografia totalmente non convenzionale, che la compagnia di danza coreana sta portando in giro per tutto il mondo.

L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21:30. L’ingresso è gratuito a partire dalle 19:00.