Deposito incontrollato di rifiuti in una ditta di prodotti chimici a Fisciano: scatta il sequestro

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Mercato San Severino aiutati dal personale del Nucleo carabinieri, Ispettorato del Lavoro di Salerno e del comando Vigili del Fuoco di Salerno si sono recati presso una ditta di prodotti chimici all’ingrosso situata a Fisciano. A seguito dei controlli le forze dell’ordine hanno appurato che un piazzale di circa 3500mq veniva utilizzato quale deposito incontrollato e stoccaggio illecito di rifiuti speciali proveniente dall’attività produttiva. Alla luce di quanto emerso le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro l’area e i rifiuti per il reato di gestione illecita dei rifiuti e scarico non autorizzato dei reflui industriali.

Segnalate ulteriori irregolarità quali : omessa formazione in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, attività lavorativa svolta in luoghi di lavoro non conformi, mancata adozione di documentazione in materia di sicurezza. Pertanto l’azienda ha avuto una sanzione di 50.000euro per le violazioni in ordine di sicurezza sul lavoro.