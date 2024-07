Divieto di lavoro nelle ore più calde. L’ordinanza della Regione Campania

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha emesso un’ordinanza cruciale per la protezione dei lavoratori esposti al sole durante le ore più calde della giornata. L’ordinanza, che entra in vigore immediatamente, sarà valida fino al 31 agosto, salvo ulteriori provvedimenti specifici. Questa misura è stata adottata per prevenire i rischi associati all’esposizione prolungata al sole, in particolare nei settori agricolo, edile e affini.

L’ordinanza stabilisce un divieto di lavoro dalle 12:30 alle 16:00 nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio, pubblicata sul sito Worklimate, segnala un livello di rischio “ALTO” per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa alle ore 12:00. Questa mappa è un punto di riferimento essenziale per identificare le condizioni di rischio in tempo reale.

Tuttavia, le attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o quelle connesse a ragioni di pubblica utilità non rientrano nel divieto. In questi casi, i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure organizzative adeguate per garantire i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali, assicurando comunque la sicurezza e la salute dei lavoratori.

L’adozione di questa ordinanza si basa su considerazioni riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori. Durante i mesi estivi, le temperature elevate possono causare gravi problemi di salute come colpi di calore e disidratazione, specialmente per coloro che svolgono attività fisica intensa all’aperto. Questo provvedimento mira a ridurre tali rischi, garantendo condizioni di lavoro più sicure.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza sarà punita, a meno che il fatto non costituisca un reato più grave. Le autorità competenti effettueranno controlli per assicurarsi che le norme siano rispettate e per proteggere i diritti e la salute dei lavoratori.