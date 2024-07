Pochi minuti per arrestare il latitante nel pullman di Sala Consilina. Ecco il video del blitz

L’azione dei carabinieri è repentina. Antonio Murano, latitante calabrese sui cui pendeva un giudizio per traffico di stupefacenti, era sul pullman che stava arrivando da Roma, via Germania. Era salito e aveva anche discusso con un anziano passeggero per un posto migliore, più vicino alla porta d’uscita. Non sa che ad attenderlo, al terminal bus di Sala Consilina, ci sono i carabinieri.

Il veicolo si ferma al terminal valdianese e in pochi istanti scatta il blitz. Due auto civetta si muovono nello spiazzale, i primi carabinieri – i mastini del nucleo operativo -circondano il pullman con il support dei colleghi di Cirò Marina. Nelle immagini video si nota che uno dei carabinieri chiama l’auto che arriva subito e si posiziona davanti al bus. I “falchi” entrano nel veicolo e individuano il 47enne che non oppone resistenza.

Il latitante viene messo in auto e poi trasferito prima in caserma a Sala Consilina e poi in carcere a Salerno, il tutto in pochi minuti e senza mettere mai in pericolo i numerosi passeggeri presenti sia nel pullman sia nel terminal bus.