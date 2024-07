Sparatoria al festival dei sordi a Capaccio: 3 feriti

Sparatoria, nella notte tra sabato e domenica, al Festival Internazionale del Sordo in corso a Capaccio Paestum. Il bilancio è di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni.

L’episodio è avvenuto davanti al centro congressi dell’hotel Ariston di Capaccio Paestum, sito in località Laura, dove era in corso la manifestazione. Le vittime sono state trasportate in ospedale Secondo le prime informazioni emerse, un individuo armato di pistola ha aperto il fuoco all’esterno dell’albergo contro un gruppo di motociclisti appartenenti ai Deaf Bones Motorcycles, un club di motociclisti sordi con sede a Napoli, che partecipavano al Festival. Tre membri del gruppo sono stati feriti e sul luogo sono stati rinvenuti almeno dieci bossoli dai carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, i quali sono intervenuti insieme ai colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Agropoli,