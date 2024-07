Cucina ricercata, musica e buon vino, un apericena per trascorrere insieme una serata d’estate in compagnia, è “L’apericena Wine&Soul” che si terrà il 18 Luglio a partire dalle 19, a Polla presso il locale Hera Hora.

Un serata suggestiva in cui la cucina raffinata dell’Hera Hora, abbinata ad una selezione, regione per regione, dei migliori vini del paese, o in alternativa un freschissimo long drink, incontra il gruppo “Almanera Live Soul&Funk” che si esibirà proprio durante l’apericena.