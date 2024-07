La Madonna del Carmine a Salerno festeggiata con entusiasmo nonostante l’afa

Il caldo torrido non ha scoraggiato i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo nel popoloso rione Carmine di Salerno. Una nutrita processione di fedeli ha accompagnato per le strade cittadine della zona alta, i simulacri della Madonna e di San Lorenzo usciti dalla porta laterale del Santuario di Piazza Bolognini, significativo sito del culto mariano in città, che ha aperto al pubblico, dopo lavori di restauro, una nuova aula liturgica in cui sono custoditi gli antichi colatoi sotterranei, un vero gioiello storico ancora nascosto.

Momenti di preghiera e riflessione tenuti dal Rettore don Biagio Napoletano ed il Priore Paolo Califano ed i tanti sacerdoti del Santuario, hanno animato il calendario di eventi dedicati alla Madonna del Carmine molto amata dalla comunità salernitana.

Applaudita, in particolare, la faticosa marcia dei portatori che ha sfidato l’afa con in spalla i simulacri tradotti a passo serrato ed a ritmo della musica diretta dallo Storico Complesso Bandistico “Città di Salerno”. Spettacolare in serata il rientro delle statue sul sagrato della chiesa ed il loro ” ballo” condotto dai portatori sulle note della banda cittadina ed avvolte da una cascata di lustrini colorati, petali di rosa, coriandoli e fuochi pirotecnici, tra lo stupore della folla che ha fotografato l’emozionante momento.



Maria Grazia Petrizzo