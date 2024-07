Metrò del Mare: torna da sabato 20 luglio

Da sabato 20 luglio torna il Metrò del Mare, una comoda soluzione per approdare in alcune tra le principali località della Costa d’Amalfi e del Cilento. La compagnia marittima Alicost, che fa parte del Gruppo Lauro e che già oggi garantisce collegamenti marittimi quotidiani nei golfi di Salerno e Napoli, si occuperà di due linee in qualità di soggetto aggiudicatario di uno dei lotti del progetto di mobilità promosso dalla Regione Campania.

Dal lunedì al venerdì, in particolare, il molo Manfredi del porto di Salerno sarà in collegamento con Agropoli, San Marco, Amalfi e Positano con andata alle 7:45 e ritorno alle 17.00.

Nei fine settimana, invece, il servizio di collegamento da Salerno toccherà i porti di Agropoli, San Marco, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro e Camerota, assicurando un collegamento diretto e altamente competitivo rispetto alle alternative su gomme e rotaia, per il Cilento. La partenza dal molo Manfredi di Salerno è prevista il sabato e la domenica alle 8:00, con arrivo a Camerota alle 11:45; il ritorno da Camerota è alle 16:30, con arrivo a Salerno alle 20:15.



“Anche se in ritardo, nostro malgrado, rispetto alle strategie di sviluppo integrato del comparto trasporti programmate dalla Regione Campania, siamo soddisfatti di aver aggiudicato un servizio così fondamentale per la mobilità alternativa ai fini turistici quale il “Metrò del Mare” che da sabato prossimo permetterà di collegare via mare Salerno e le località del Cilento nonché le due Costiere Cilentana e Amalfitana”, commenta il presidente della Commissione regionale Trasporti Luca Cascone.

“Il collegamento marittimo – prosegue il consigliere regionale – risulterà ancor più indispensabile in questo frangente alla luce della prossima sospensione della linea ferroviaria Battipaglia – Sapri stabilità dall’autorità competente per completare i lavori di ripristino dell’infrastruttura dopo il recente deragliamento del treno merci a Centola. Siamo fiduciosi – conclude Cascone – che questo servizio allieverà in questa fase i disagi di viaggiatori e pendolari e che per tutto il periodo estivo sarà utilizzato e apprezzato dai turisti che sceglieranno di vistare le nostre coste”.