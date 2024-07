Riduzione Tari per famiglie e imprese di Sala Consilina per l’anno 2024

Buone notizie per le famiglie e le imprese di Sala Consilina che beneficeranno di una significativa riduzione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2024. La notizia è stata diffusa questa mattina con un comunicato stampa del Comune in seguito all’individuazione di 800 utenze risultate morose.

“In media – ha spiegato il Consigliere Comunale con delega al Bilancio, Tributi ed Attività produttive Luca Andresano – per le famiglie la tassa sarà ridotta del 16%, sarà invece pari al 10% in media la riduzione per le imprese. La riduzione delle tariffe è frutto dell’individuazione di 724 famiglie e 64 imprese che fino ad oggi non avevano mai pagato la TARI, e di questo ringraziamo l’Ufficio Tributi e l’Area Finanze con il suo Dirigente per il lavoro svolto per far emergere queste anomalie. L’incremento del numero di contribuenti ha consentito che i costi complessivi del servizio rifiuti venissero divisi per più utenti consentendo di ottenere un abbassamento della tariffa a vantaggio di tutti. Come sempre il principio base di ogni tasso o tributo è: se paghiamo tutti, tutti paghiamo meno”. Il Comune di Sala Consilina si impegna a continuare a lavorare per il benessere della comunità, cercando sempre nuove soluzioni per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini”.

“Le nuove tariffe per il 2024 – evidenzia l’Assessora all’Ambiente Teresa Paladino – sono state approvate durante il Consiglio Comunale straordinario che si è tenuto ieri. Ovviamente questa nuova amministrazione ha potuto solo prendere atto delle cifre, ma doveroso è il plauso agli Uffici di competenza per la grande azione di riemersione delle utenze irregolari, domestiche e non. Tanto ha consentito il recupero di circa 50.000 metri quadrati di superficie tassabile, con una conseguente variazione in diminuzione rispetto alla previsione del PEF 2022/2025, da 2.367.660 euro a 2.150.680 euro ed un lieve ritocco al ribasso della tassa. Auspichiamo, sempre nei limiti di ciò che ci consente l’appalto in essere con l’azienda che svolge il servizio, di poter ulteriormente abbassare i costi per i cittadini per il prossimo anno, quale frutto di una politica di gestione più attenta all’educazione ambientale e agli acquisti consapevoli, invitando la popolazione a farsi parte diligente del costruendo circolo virtuoso, così da ridurre sempre di più la produzione dei rifiuti”.

Il Sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, ha espresso grande soddisfazione per questo importante risultato: “Siamo molto orgogliosi di poter annunciare queste riduzioni significative della TARI, frutto dell’ottimo lavoro svolto dagli uffici competenti. Questo provvedimento rappresenta un passo concreto verso il sostegno economico alle famiglie e alle attività commerciali del nostro territorio, soprattutto in un periodo in cui è fondamentale dare sollievo alle spese quotidiane.”

Di seguito, alcuni esempi delle riduzioni medie previste: Famiglia di 2 componenti, con un immobile di circa 120 mq: TARI 2023: 261 euro, TARI 2024: 226 euro, Riduzione: 13%; Famiglia di 3 componenti, con un immobile di circa 125 mq: TARI 2023: 323 euro, TARI 2024: 268 euro, Riduzione: 17%; Famiglia di 4 componenti, con un immobile di circa 125 mq: TARI 2023: 403 euro, TARI 2024: 310 euro, Riduzione: 23%; Supermercato su una superficie media di 142 mq: TARI 2023: 862 euro, TARI 2024: 806 euro, Riduzione: 6%; Autofficine, carrozzerie, elettrauti su una superficie media di 200 mq: TARI del 2023: 885 euro, TARI 2024: 770 euro, Riduzione: 13%; negozi di abbigliamento e calzature su una superficie media di 250 mq: TARI 2023 euro 847, TARI 2024 733, Riduzione: 13%