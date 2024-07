Incendio in località Monte Cocuzzo a Teggiano: dopo il rogo cede la parete rocciosa

Questa mattina si è svolta una verifica post incendio in località Monte Cocuzzo delle Puglie nel Territorio di Teggiano. L’incendio si è verificato nella notte di giovedì e la Squadra Antincendio Boschivo della Comunità Montana giunta sul posto, ha verificato le condizioni e lo status del perimetro percorso dal fuoco. Le condizioni di criticità si potranno pertanto registrare in seguito alle piogge in quanto la parete rocciosa ha dato visibili segni di cedimento con caduta di rocce dalla parte più alta della montagna.

Si continuerà, pertanto, a monitorare la situazione nella speranza che non si registrino altri episodi simili. Da un primo monitoraggio svolto dall’elicottero si contano circa 26 gli ettari di vegetazione andati in fumo in danno inestimabile per il territorio valdianese e non solo. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e comprendere la natura dell’incendio, che si suppone sia dolosa. Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che hanno cercato di domare le fiamme sempre più vicine anche alle diverse abitazioni locali.