Forza Italia: il sindaco di Roscigno prende le distanze dalla governance del partito in Campania

“Ti allontani perché non ti senti rappresentato nei tuoi valori quando l’ambiente, le

persone o le situazioni intorno a te non rispecchiano ciò che per te è importante.

Questo può includere principi morali, etici, culturali o personali. Quando si verifica

una disconnessione tra i tuoi valori e quelli del contesto circostante, potresti sentire la

necessità di distanziarti per mantenere la tua integrità e benessere personale. Per

questi motivi, anche rimanendo un tesserato di Forza Italia, ho deciso di prendere le

distanze dalla governance del partito in Campania”. A dichiararlo è il sindaco di

Roscigno Pino Palmieri.



Il primo cittadino del comune alburnino, poi, aggiunge: “Roscigno ha sempre

dimostrato nei fatti il proprio forte consenso verso Forza Italia. Infatti, abbiamo

ottenuto la maggiore percentuale in tutta la provincia di Salerno, sia alle Politiche che

alle Regionali”.

Infine Palmieri precisa: “Ci riconosciamo nella linea di partito a livello nazionale.

Esprimiamo vicinanza e sostegno al Segretario Tajani ed al Senatore Gasparri, ma

allo stesso tempo prendiamo le distanze dalla governance del partito a livello

provinciale e regionale”.