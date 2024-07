Coniugi morti ad Agropoli. L’avvocato Catena: “La tesi più accreditata è il femminicidio e poi il suicidio”

“In relazione alla tragedia di Agropoli è stato disposto il dissequestro dell’immobile in quanto le attività di indagine relative alle analisi scientifiche effettuate dal reparto di investigazioni scientifiche dei carabinieri sono state completate”, così l’avvocato Leopoldo Catena.

Dopo quelli effettuati tre mesi fa, il pm della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania aveva fissato per 12 giugno nuove verifiche presso i laboratori del Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri a Roma per ricostruire la tragedia avvenuta il 22 gennaio scorso nell’abitazione di Annalisa Rizzo e Vincenzo Carnicelli, di 43 e 63 anni. . Il fascicolo d’indagine, contro ignoti, è in ordine al reato di omicidio ed individua, come persone offese, la figlia minorenne della coppia e tutti i relativi familiari, che hanno avuto facoltà di nominare propri consulenti tecnici per partecipare agli accertamenti.

“Tali attività riguardavano – ha aggiunto il legale della famiglia di Annalisa Rizzo – il reperimento degli oggetti rinvenuti in appartamento e le varie analisi delle tracce ematiche rinvenute nel teatro del delitto. Adesso si attendono le conclusioni anche in relazione alla dinamica dell’evento omicidiario ,da parte degli investigatori. Al momento le tesi più accreditata resta quella del l’omicidio di Annalisa Rizzo e conseguentemente dell’atto anticonservativo del Carnicelli “.