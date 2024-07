Gruppi turistici in visita nel Vallo di Diano. Pagliarulo: “Il nostro territorio ha fatto centro nel cuore dei turisti”

Due gruppi di turisti, uno italiano ed uno della Corea del Sud, hanno visitato ieri le

principali attrazioni del Vallo di Diano. Le escursioni, programmate nell’ambito della

rassegna di danza contemporanea nazionale e internazionale “Il Desiderio”, sono state

favorite dalla fattiva collaborazione di soggetti pubblici: gli amministratori della Comunità

montana e dei Comuni visitati.



“Anche questa volta il nostro territorio e le sue bellezza hanno fatto centro nel

cuore dei turisti” ha riportato con soddisfazione Antonio Pagliarulo, presidente facente

funzione della Comunità montana Vallo di Diano. Sono state circa 30 le persone portate

in visita a Padula e ai borghi di Montesano e Teggiano.



I danzatori della compagnia nazionale di danza contemporanea della Corea del Sud sono restati particolarmente colpiti dalle bellezze del posto. A confermarlo lo stesso Pagliarulo. “Speriamo sia l’inizio di un percorso che ci porti ad intercettare sempre di più i turisti dall’Estero” ha dichiarato l’amministratore montano “oggi siamo in grado di poter offrire accoglienza di qualità, come dimostrato dalla rassegna di danza in Certosa di San Lorenzo per la quale voglio manifestare la mia gratitudine a Maria Teresa Scarpa, sindaca di Gioi Cilento”. Pronta e convinta è stata la reazione dei pubblici amministratori, fatto che non ha

meravigliato Pagliarulo.

“I Sindaci sono sempre in prima fila e per questo voglio

ringraziare Michela Cimino, di Padula, Giuseppe Rinaldi, di Montesano, e Michele Di

Candia di Teggiano. Penso che nulla più della loro collaborazione e disponibilità certifichi

la condivisione e convinzione che il tema del Turismo sia centrale nello sviluppo del

nostro Comprensorio” ha concluso Pagliarulo.