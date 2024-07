Giornata di fuoco a Melfi, in fiamme anche la zona ai piedi del Castello federiciano

Grande apprensione ieri, per i cittadini di Melfi, tre roghi in tre diversi punti della città hanno impegnato per ore i vigili del fuoco. Il primo, intorno alle 13, ha interessato la parte sottostante alla villa comunale. Nel primo pomeriggio, poi, ancora incendi, la zona interessata dalle fiamme è stata quella adiacente al convento dei Cappuccini e in contemporanea anche la zona ai piedi del castello federiciano.

Sono intervenuti per domare le fiamme, la squadra Antincendio Boschivo di Melfi, il distaccamento di Palazzo San Gervasio e una squadra della centrale di Potenza, coadiuvate da due Dos (Direttore Operazioni di Spegnimento) e da diverse squadre di volontari e carabinieri.

Alla fine sono dovuti intervenire anche due elicotteri che con decine e decine di lanci di acqua hanno evitato che le fiamme raggiungessero le abitazioni. Andati distrutti, invece, diversi veicoli parcheggiate nella zona del rogo. Per i caschi rossi quasi cinque ore di lavoro anche sul versante ionico, dove un grosso incendio ha mandato in fumo diversi ettari di vegetazione in contrada Marinella, a Metaponto.