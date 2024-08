Ha ripreso ad ardere l’incendio a Polla. Ettari di bosco in fumo

L’incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di ieri a Polla continua a lambire la folta vegetazione secca a causa del vento che nelle ultime ore sta rendendo ancora più difficile le operazioni di spegnimento.

Sul posto insieme ai Vigili del fuoco, protezione civile e Carabinieri Forestali anche entrambi le Squadre Antincendio Boschivo della Comunità Montana vallo di Diano, che hanno dato il loro supporto ai cittadini rimanendo tutta la notte sul luogo dell’incendio con i mezzi a disposizione dell’ente montano, ed una piscina montata nelle scorse settimane dagli stessi operatori antincendio per agevolare le operazioni di spegnimento con l’elicottero. In queste ore si è reso necessario l’intervento del mezzo aereo, in quanto la sola lotta attiva a terra è di difficile domino date le fiamme che lambiscono l’area