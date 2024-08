Incendio Persano. La nota della senatrice Bilotti: “Ennesimo disastro ambientale”

“L’incendio delle ecoballe a Persano rappresenta l’ennesimo disastro ambientale che colpisce il territorio salernitano. Cosi inizia la nota rilasciata dalla senatrice del Movimento Cinque Stelle, Anna Bilotti a seguito dell’incendio che ha distrutto le 6mila tonnellate di ecoballe nell’area militare di Serre di Persano.

È inaccettabile – continua la nota – che il nostro territorio continui a subire tali devastazioni, che mettono a rischio la salute dei cittadini e l’integrità dell’ambiente. È necessario fare massima chiarezza su quanto accaduto e individuare le responsabilità. Non possiamo permettere che un simile episodio vada ad aggiungersi all’elenco degli scempi senza nome. Ogni disastro ambientale non solo distrugge il nostro patrimonio naturale, ma compromette anche la qualità della vita dei residenti, creando un clima insalubre oltre che di incertezza e paura. Per questo ringrazio fin da ora le autorità competenti che avvieranno un’indagine approfondita per capire le cause dell’incendio. Allo stesso tempo, è fondamentale tutelare le popolazioni colpite, garantendo loro sicurezza e protezione. Dal canto mio continuerò a vigilare per proteggere il territorio e le persone che lo abitano e valuterò ogni passo in ambito parlamentare affinché simili catastrofi non si ripetano più. Tutti noi abbiamo il dovere di garantire un futuro sicuro e sostenibile per le prossime generazioni”.