Estate Salese: ecco il programma ufficiale

Nell’aula consiliare del comune di Sala Consilina è stata ufficialmente svelata la programmazione dell’Estate salese. Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco, Domenico Cartolano, l’assessore con deleghe allo spettacolo, turismo, cultura e pari opportunità, Josefhmari Biscotti (Jose) e alcuni degli artisti che prenderanno parte alle giornate in programma.

Domenico Cartolano ha dichiarato: “Abbiamo iniziato a mettere in atto i punti del nostro programma elettorale e faccio i miei complimenti a tutta la squadra che mi sta accompagnando in questo percorso e in particolare modo all’assessore Jose Biscotti. L’assessore è riuscita in meno di un mese e mezzo, attraverso un attento e scrupoloso lavoro, a organizzare un programma di sette serate. Tutte le serate avranno come protagonisti alcuni artisti salesi, in realtà a Sala gli artisti sono tantissimi e non mancherà un’occasione per ognuno di loro nelle prossime iniziative.”

“Abbiamo voluto fortemente dare spazio ai cittadini di Sala, dalla grafica del manifesto fino agli spettacoli previsti nelle sette giornate – afferma Jose Biscotti – Il nostro obiettivo era quello di riuscire, in poco tempo e con le risorse disponibili, a mettere in campo una programmazione che possa attirare e quindi soddisfare diversi tipi di cittadini e soprattutto valorizzare diverse zone del nostro paese. Per questa volta il programma si svolgerà tra il centro del paese, Trinità e Sant’Antonio, ma il nostro obiettivo è quello di arrivare presto anche nelle periferie con altre iniziative future”.

A differenza degli anni passati l’amministrazione ha deciso di inserire all’interno del manifesto solo gli eventi organizzati dall’assessore Biscotti e dall’intera giunta comunale, tralasciando dunque gli eventi che hanno il patrocinio del comune ma che sono frutto del lavoro delle associazioni presenti sul territorio salese.

Di seguito il programma completo di “Estate Salese”.