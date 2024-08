Incidente stradale sulla Costiera Amalfitana coinvolge un centauro. Traffico in tilt a Capo d’Orso

Poco prima di mezzogiorno, in Costiera Amalfitana, si è registrato un brutto incidente. Una vettura si è ribaltata improvvisamente lungo la strada in direzione di Amalfi. La scena si è verificata a Maiori, dopo Capo d’Orso, e ha visto coinvolto anche un centauro che viaggiava in sella alla sua moto.

Le autorità locali sono intervenute prontamente, con due ambulanze della Croce Rossa dei Saut di Maiori e Castiglione, i carabinieri della stazione locale e i Vigili del Fuoco di Maiori, per assistere i due feriti. I feriti sono stati trasportati presso il presidio Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello per ricevere le cure necessarie.

La circolazione stradale è stata interrotta temporaneamente a causa della presenza dei veicoli coinvolti nel centro della carreggiata, riprendendo solo dopo la rimozione della vettura e della moto e i relativi rilievi delle forze dell’ordine per comprendere le cause dell’incidente.